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(Наконечная) Мария Никитична
(Наконечная) Мария Никитична
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Место рождения
Шабалинов
, Чернігівська область
Дата рождения
1842
Дата смерти
1843
Пол
Женский
Отец
Наконечный Никита Григорьевич
Около 1813 г.р.
Мать
Наконечная Матрона Григорьевна
Около 1822 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец:
Наконечный Никита Григорьевич
Мать:
Наконечная Матрона Григорьевна
Шабалинов
, Чернігівська область
Смерть
1843
Шабалинов
, Чернігівська область
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