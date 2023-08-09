(Наконечная) Мария Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Наконечная) Мария Никитична

(Наконечная) Мария Никитична

Место рождения

Шабалинов, Чернігівська область

Дата рождения

1842

Дата смерти

1843

Пол

Женский

Отец

Около 1813 г.р.

Мать

Около 1822 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Наконечный Никита Григорьевич

Мать: Наконечная Матрона Григорьевна

Шабалинов, Чернігівська область
Смерть
1843
Шабалинов, Чернігівська область