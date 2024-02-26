Шитой Ксения Спиридонова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Теребино, Калининский муниципальный район, Тверская область
бывшее Васильково, ныне Теребино
Бракосочетание
17.01.1865 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-SB9K-DP?i=244&wc=Q866-8D7:375541101,380331001,380331002,380478201&cc=1921824
Рождение ребёнка
12.11.1867 ст.
Отец ребёнка: Шитой Алексей Матвеев (Ич)
Рождение ребёнка
24.01.1870 ст.
Сын: Шитой Ефрем Алексеев (Ич)
Отец ребёнка: Шитой Алексей Матвеев (Ич)
Рождение ребёнка
13.07.1872 ст.
Сын: Шитой Гавриил Алексеев (Ич)
Отец ребёнка: Шитой Алексей Матвеев (Ич)
Рождение ребёнка
01.10.1873 ст.
Сын: Шитой Андрей Алексеев (Ич)
Отец ребёнка: Шитой Алексей Матвеев (Ич)
Смерть
Неизвестно