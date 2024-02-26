Шитой Ксения Спиридонова (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШитой Ксения Спиридонова (Вна)

Шитой Ксения Спиридонова (Вна)

Место рождения

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Теребино, Калининский муниципальный район, Тверская область
бывшее Васильково, ныне Теребино
Бракосочетание
17.01.1865 ст.

Муж: Шитой Алексей Матвеев (Ич)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-SB9K-DP?i=244&wc=Q866-8D7:375541101,380331001,380331002,380478201&cc=1921824
Рождение ребёнка
12.11.1867 ст.

Сын: Шитой Иван Алексеев (Ич)

Отец ребёнка: Шитой Алексей Матвеев (Ич)

Рождение ребёнка
24.01.1870 ст.

Сын: Шитой Ефрем Алексеев (Ич)

Отец ребёнка: Шитой Алексей Матвеев (Ич)

Рождение ребёнка
13.07.1872 ст.

Сын: Шитой Гавриил Алексеев (Ич)

Отец ребёнка: Шитой Алексей Матвеев (Ич)

Рождение ребёнка
01.10.1873 ст.

Сын: Шитой Андрей Алексеев (Ич)

Отец ребёнка: Шитой Алексей Матвеев (Ич)

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.