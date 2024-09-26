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Флорова (Иванова) Васса Александрова

Место рождения

Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

09.08.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
12.11.1776

Муж: Флоров Фролов Сергий Андреев

Верх-Чебула, Чебулинский муниципальный район, Кемеровская область
Венчались в Косьмо-Дамианской церкви села Верх-Чебулинского
Рождение
09.08.1858

Отец: Иванов Александр

Мать: Иванова Тимофеева (Кузмина) Ефимия Петрова

Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
09.10.1877

Сын: Флоров Фролов Яков Сергиев

Отец ребёнка: Флоров Фролов Сергий Андреев

Комиссаровка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно

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