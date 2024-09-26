Флорова (Иванова) Васса Александрова
Место рождения
Дата рождения09.08.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
12.11.1776
Верх-Чебула, Чебулинский муниципальный район, Кемеровская область
Венчались в Косьмо-Дамианской церкви села Верх-Чебулинского
Рождение
09.08.1858
Рождение ребёнка
09.10.1877
Сын: Флоров Фролов Яков Сергиев
Отец ребёнка: Флоров Фролов Сергий Андреев
Комиссаровка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно