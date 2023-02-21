Каяева Голицина (Локерева) Светлана Анатольевна
Место рожденияс Ленина Таш обл УзССР
Дата рождения01.01.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1964
с Ленина Таш обл УзССР
Образование
С 1977 по 1978
школа 221 Ташкнт
среднее
Рождение ребёнка
13.08.1984
Сын: Каяев Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Каяев Дмитрий Евгеньевич
Берлин Германия
Подсдам- регистрация русского посольства
Рождение ребёнка
29.04.1988
Сын: Голицин Сергей Дмитриевич
Отец ребёнка: Каяев Дмитрий Евгеньевич
Берлин Германия
Бракосочетание
Неизвестно