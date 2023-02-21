Каяева Голицина (Локерева) Светлана Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каяева Голицина (Локерева) Светлана Анатольевна

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Место рождения

с Ленина Таш обл УзССР

Дата рождения

01.01.1964

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1964

Отец: Локерев Анатолий Георгиевич

Мать: Локерева Тамара Кирилловна

с Ленина Таш обл УзССР
Образование
С 1977 по 1978
школа 221 Ташкнт
среднее
Рождение ребёнка
13.08.1984

Сын: Каяев Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Каяев Дмитрий Евгеньевич

Берлин Германия
Подсдам- регистрация русского посольства
Рождение ребёнка
29.04.1988

Сын: Голицин Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Каяев Дмитрий Евгеньевич

Берлин Германия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каяев Дмитрий Евгеньевич

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