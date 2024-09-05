Курвяков Иван Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1921
Дата смерти04.09.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1943
гражданский брак
Рождение ребёнка
04.04.1944
Дочь: Матросова (Курвякова) Вера Ивановна
Мать ребёнка: Соколова (Гречухина) Любовь Александровна
Смерть
04.09.1980
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург