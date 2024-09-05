Курвяков Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курвяков Иван Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1921

Дата смерти

04.09.1980

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1943

Жена: Соколова (Гречухина) Любовь Александровна

гражданский брак
Рождение ребёнка
04.04.1944

Дочь: Матросова (Курвякова) Вера Ивановна

Мать ребёнка: Соколова (Гречухина) Любовь Александровна

Смерть
04.09.1980
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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