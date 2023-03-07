Денисова Ульяна Ефремовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.12.1881
Отец ребёнка: Денисов Василий Иванович
Рождение ребёнка
07.02.1886
Дочь: Агафья Васильевна
Отец ребёнка: Денисов Василий Иванович
Рождение ребёнка
01.09.1888
Отец ребёнка: Денисов Василий Иванович
Рождение ребёнка
22.12.1893
Сын: Денисов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Денисов Василий Иванович
Рождение ребёнка
05.07.1897
Сын: Денисов Прокофий Васильевич
Отец ребёнка: Денисов Василий Иванович
Рождение ребёнка
09.06.1904
Сын: Денисов Тимофей Васильевич
Отец ребёнка: Денисов Василий Иванович
Рождение ребёнка
25.02.1906
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Денисов Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно