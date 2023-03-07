Денисова Ульяна Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДенисова Ульяна Ефремовна

Денисова Ульяна Ефремовна

avatar

Место рождения

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
20.12.1881

Сын: Денисов Федор Васильевич

Отец ребёнка: Денисов Василий Иванович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
07.02.1886

Дочь: Агафья Васильевна

Отец ребёнка: Денисов Василий Иванович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
01.09.1888

Сын: Денисов Семен Васильевич

Отец ребёнка: Денисов Василий Иванович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
22.12.1893

Сын: Денисов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Денисов Василий Иванович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
05.07.1897

Сын: Денисов Прокофий Васильевич

Отец ребёнка: Денисов Василий Иванович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
09.06.1904

Сын: Денисов Тимофей Васильевич

Отец ребёнка: Денисов Василий Иванович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
25.02.1906

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Денисов Василий Иванович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисов Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close