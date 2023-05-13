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Нестерова Ольга Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.1972

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1972

Отец: Нестеров Василий Дмитриевич

Мать: Кубрина Нина Анатольевна

Рождение ребёнка
29.12.1997

Сын: Копкин Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Копкин Владимир Александрович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.01.2006

Дочь: Копкина Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Копкин Владимир Александрович