Нестерова Ольга Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.01.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1972
Рождение ребёнка
29.12.1997
Сын: Копкин Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Копкин Владимир Александрович
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.01.2006
Дочь: Копкина Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Копкин Владимир Александрович