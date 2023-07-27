Козлов Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Козлов Владимир
Мать: Козлова Палания
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козлов Константин
Мать ребёнка: Козлова Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козлов Сергей
Мать ребёнка: Козлова Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козлов Константин
Мать ребёнка: Козлова Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлова Людмила