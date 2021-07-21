Охрименко (Данюкова) Тамара Федоровна
Место рожденияс. Терентьевка Иссиль-Кульского р-на Омской обл.
Дата рождения22.03.1937
Дата смерти21.07.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1937
с. Терентьевка Иссиль-Кульского р-на Омской обл.
Рождение ребёнка
01.08.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Охрименко Виктор Иванович
Байтерек, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
07.04.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Охрименко Виктор Иванович
Кривой Рог, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Место жительства
Неизвестно
Zheltie Vodi, Ukrain
Смерть
21.07.2021
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно