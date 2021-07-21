Охрименко (Данюкова) Тамара Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Охрименко (Данюкова) Тамара Федоровна

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Место рождения

с. Терентьевка Иссиль-Кульского р-на Омской обл.

Дата рождения

22.03.1937

Дата смерти

21.07.2021

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

1914 г.р.

Муж

1935 г.р.

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1937

Отец: Данюков Федор Александрович

Мать: Данюкова Клавдия Григорьевна

с. Терентьевка Иссиль-Кульского р-на Омской обл.
Рождение ребёнка
01.08.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Охрименко Виктор Иванович

Байтерек, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
07.04.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Охрименко Виктор Иванович

Кривой Рог, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Охрименко Виктор Иванович

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Место жительства
Неизвестно
Жёлтые Воды, Дніпропетровська область
Zheltie Vodi, Ukrain
Смерть
21.07.2021
Жёлтые Воды, Дніпропетровська область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Жёлтые Воды, Дніпропетровська область
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