Зашихина Соломония Аверьянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Перепись 1897г Слободской уезд плёнка 2190969, стр. 24
Рождение ребёнка
1897
Сын: Зашихин Иван Ильин
Отец ребёнка: Зашихин Илья Васильев
Перепись 1897г плёнка 2190969, стр. 24
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно