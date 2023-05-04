Зашихина Соломония Аверьянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зашихина Соломония Аверьянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1871 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Перепись 1897г Слободской уезд плёнка 2190969, стр. 24
Рождение ребёнка
1897

Сын: Зашихин Иван Ильин

Отец ребёнка: Зашихин Илья Васильев

Перепись 1897г плёнка 2190969, стр. 24
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зашихин Илья Васильев

Смерть
Неизвестно