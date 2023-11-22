Шарыгина (Горшкова) Любовь Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарыгина (Горшкова) Любовь Николаевна

Место рождения

с. Аносово Горьковской обл.

Дата рождения

16.12.1937

Дата смерти

26.11.1974

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1934 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Аносово Горьковской обл.
Рождение ребёнка
09.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шарыгин Авенир Николаевич

Большое Шарыгино, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
20.08.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шарыгин Авенир Николаевич

Большое Шарыгино, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарыгин Авенир Николаевич

Смерть
26.11.1974
Кикнур, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
Похороны
Неизвестно
Кикнур, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
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