Шарыгина (Горшкова) Любовь Николаевна
Место рожденияс. Аносово Горьковской обл.
Дата рождения16.12.1937
Дата смерти26.11.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Аносово Горьковской обл.
Рождение ребёнка
09.02.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шарыгин Авенир Николаевич
Рождение ребёнка
20.08.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шарыгин Авенир Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.11.1974
Похороны
Неизвестно