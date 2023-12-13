Болдырев Пётр Дмитревич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1932
Дата смерти28.10.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1932
Отец: Болдырев Дмитрий
Мать: Болдырева Фёкла
Рождение ребёнка
1953
Сын: Болдырев Анатолий Петрович
Мать ребёнка: Болдырева Грунька (Агиеппина?)
Рождение ребёнка
29.08.1956
Сын: Болдырев Анатолий Петрович
Мать ребёнка: Ремезова Лидия Петровна
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Болдырева Галина
Мать ребёнка: Ремезова Лидия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ремезова Лидия Петровна
Смерть
28.10.1985
Анастасиевка, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область