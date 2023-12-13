Болдырев Пётр Дмитревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болдырев Пётр Дмитревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1932

Дата смерти

28.10.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1932

Отец: Болдырев Дмитрий

Мать: Болдырева Фёкла

Рождение ребёнка
1953

Сын: Болдырев Анатолий Петрович

Мать ребёнка: Болдырева Грунька (Агиеппина?)

Рождение ребёнка
29.08.1956

Сын: Болдырев Анатолий Петрович

Мать ребёнка: Ремезова Лидия Петровна

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Болдырева Галина

Мать ребёнка: Ремезова Лидия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ремезова Лидия Петровна

Смерть
28.10.1985
Анастасиевка, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область
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