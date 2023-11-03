Валеева Алия Ильдаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВалеева Алия Ильдаровна

Валеева Алия Ильдаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1989 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1990

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.06.2017

Дочь: Валеева Айлин Руслановна

Отец ребёнка: Валеев Руслан Айратович

Рождение ребёнка
03.03.2020

Дочь: Валеева Мелисса Руслановвна

Отец ребёнка: Валеев Руслан Айратович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валеев Руслан Айратович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close