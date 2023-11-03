Валеева Алия Ильдаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1990
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.06.2017
Дочь: Валеева Айлин Руслановна
Отец ребёнка: Валеев Руслан Айратович
Рождение ребёнка
03.03.2020
Дочь: Валеева Мелисса Руслановвна
Отец ребёнка: Валеев Руслан Айратович
Бракосочетание
Неизвестно