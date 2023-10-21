(Майстренко) Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Майстренко) Александра Андреевна

(Майстренко) Александра Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Майстренко Андрей

Мать: Майстренко Ксения Никитична

Рождение ребёнка
1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зесенко Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зесенко Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зесенко Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зесенко Владимир

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close