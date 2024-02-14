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Волжский Леонид

Место рождения

с. Вожгалы Кировская обл.

Дата рождения

04.04.1922

Дата смерти

12.04.1942

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1922

Отец: Волжский Александр

Мать: Волжская (Кривошеева) Анисья

Военная служба
Неизвестно
Волжский Леонид Александрович красноармеец|рядовой В архив Дата рождения 04.04.1922 Место рождения Кировская обл. Посмотреть на карте Дата выбытия 12.04.1942 Судьба Погиб в плену Место пленения Старая... Показать все
Смерть
12.04.1942
Причина смерти: Умер в плену

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