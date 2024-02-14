Волжский Леонид
Место рожденияс. Вожгалы Кировская обл.
Дата рождения04.04.1922
Дата смерти12.04.1942
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1922
Отец: Волжский Александр
Военная служба
Неизвестно
Волжский Леонид Александрович красноармеец|рядовой В архив Дата рождения 04.04.1922 Место рождения Кировская обл. Посмотреть на карте Дата выбытия 12.04.1942 Судьба Погиб в плену Место пленения Старая... Показать все
Смерть
12.04.1942
Причина смерти: Умер в плену