Багликова (Дениско) Елена Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1991
Дочь: Немцева Евгения Алексеевна
Отец ребёнка: Багликов Алексей Анатольевич
Рождение ребёнка
07.08.1996
Сын: Багликов Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Багликов Алексей Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно