Багликова (Дениско) Елена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багликова (Дениско) Елена Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.09.1991

Дочь: Немцева Евгения Алексеевна

Отец ребёнка: Багликов Алексей Анатольевич

Рождение ребёнка
07.08.1996

Сын: Багликов Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Багликов Алексей Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Багликов Алексей Анатольевич