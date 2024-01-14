Ракоед Александр Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ракоед Александр Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

19.08.1941

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Ракоед Антон Сафронович

Мать: не указана

Смерть
19.08.1941
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