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Ракоед Александр Антонович
Ракоед Александр Антонович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1917
Дата смерти
19.08.1941
Пол
Мужской
Отец
Ракоед Антон Сафронович
1898 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ДК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец:
Ракоед Антон Сафронович
Мать: не указана
Смерть
19.08.1941
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