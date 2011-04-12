Китов Леонид Васильевич
Место рождения
Дата рождения01.04.1934
Дата смерти12.04.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1934
Бракосочетание
?.10.1961
Жена: Китова Евдокия Ивановна
Красное-на-Волге, Красносельский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
28.01.1968
Мать ребёнка: Китова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
05.12.1972
Мать ребёнка: Китова Евдокия Ивановна
Смерть
12.04.2011