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Китов Леонид Васильевич

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Место рождения

Батени, Исетский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

01.04.1934

Дата смерти

12.04.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1934

Отец: Китов Василий Никитович

Мать: Китова Александра Панфиловна

Батени, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
?.10.1961

Жена: Китова Евдокия Ивановна

Красное-на-Волге, Красносельский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
28.01.1968

Сын: Китов Олег Леонидович

Мать ребёнка: Китова Евдокия Ивановна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
05.12.1972

Сын: Китов Дмитрий Леонидович

Мать ребёнка: Китова Евдокия Ивановна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
12.04.2011
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
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