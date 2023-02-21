Матинов Шагишарив Мидатгалиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матинов Шагишарив Мидатгалиевич

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Место рождения

дер. Назарово, республика Башкортостан

Дата рождения

1854

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Назарово, республика Башкортостан
Место жительства
С 1884 по 1890
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1890 по 1891
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
С 1891
Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
Место жительства
С 1913
Орск, город Орск, Оренбургская область
Смерть
1919
Темясово, Баймакский муниципальный район, Республика Башкортостан
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