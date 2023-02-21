Матинов Шагишарив Мидатгалиевич
Место рождениядер. Назарово, республика Башкортостан
Дата рождения1854
Дата смерти1919
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Назарово, республика Башкортостан
Место жительства
С 1884 по 1890
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1890 по 1891
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
С 1891
Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
Место жительства
С 1913
Орск, город Орск, Оренбургская область
Смерть
1919
Темясово, Баймакский муниципальный район, Республика Башкортостан