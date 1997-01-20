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Мироненко Роман Борисович
Мироненко Роман Борисович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.01.1997
Пол
Мужской
Отец
Быченок Борис Васильевич
1951 г.р.
Мать
Мироненко Жанна Рудольфовна
1966 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЖМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1997
Отец:
Быченок Борис Васильевич
Мать:
Мироненко Жанна Рудольфовна
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