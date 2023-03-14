Елизаров Кузнецов Тимофей
Место рождениядеревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Дата рождения13.01.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
13.01.1867
Отец: Семёнов Кузнецов Елизар
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Крещение
22.01.1867
село Уратьма, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Бракосочетание
23.10.1885
село Уратьма, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.10.1888
Мать ребёнка: Елизаров Кузнецов Татьяна
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.10.1888
Дочь: Тимофеева Кузнецова Параскева
Мать ребёнка: Елизаров Кузнецов Татьяна
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.03.1890
Дочь: Тимофеева Кузнецова Агапия
Мать ребёнка: Елизаров Кузнецов Татьяна
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.01.1892
Дочь: Тимофеев Кузнецов Ульяния
Мать ребёнка: Елизаров Кузнецов Татьяна
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.02.1895
Дочь: Тимофеева Кузнецова Агапия
Мать ребёнка: Елизаров Кузнецов Татьяна
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Похороны
Неизвестно
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя