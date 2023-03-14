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Елизаров Кузнецов Тимофей

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Место рождения

деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя

Дата рождения

13.01.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1867

Отец: Семёнов Кузнецов Елизар

Мать: Семёнов Кузнецов Фиона Хиония

деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Крещение
22.01.1867
село Уратьма, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Бракосочетание
23.10.1885

Жена: Елизаров Кузнецов Татьяна

село Уратьма, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.10.1888

Сын: Тимофеев Кузнецов Иван

Мать ребёнка: Елизаров Кузнецов Татьяна

деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.10.1888

Дочь: Тимофеева Кузнецова Параскева

Мать ребёнка: Елизаров Кузнецов Татьяна

деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.03.1890

Дочь: Тимофеева Кузнецова Агапия

Мать ребёнка: Елизаров Кузнецов Татьяна

деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.01.1892

Дочь: Тимофеев Кузнецов Ульяния

Мать ребёнка: Елизаров Кузнецов Татьяна

деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.02.1895

Дочь: Тимофеева Кузнецова Агапия

Мать ребёнка: Елизаров Кузнецов Татьяна

деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Похороны
Неизвестно
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
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