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Макушев Стефан Агеев

Место рождения

дер. Шмакова, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1739

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739

Отец: Макушев Агей Иванов

Мать: Макушева Анна Артемьева

дер. Шмакова, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Макушев Петр Степанов

Мать ребёнка: Макушева Анна Трофимова

дер. Шмакова, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макушева Анна Трофимова

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Шмакова, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762