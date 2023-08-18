Макушев Стефан Агеев
Место рождениядер. Шмакова, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1739
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1739
Отец: Макушев Агей Иванов
Мать: Макушева Анна Артемьева
дер. Шмакова, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1757
Мать ребёнка: Макушева Анна Трофимова
дер. Шмакова, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Макушева Анна Трофимова
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Шмакова, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762