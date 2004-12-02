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Казак Валентина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1932

Дата смерти

02.12.2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.03.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Казак Спиридон Сазонович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
02.12.2004