Казак Валентина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1932
Дата смерти02.12.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.03.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Казак Спиридон Сазонович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
02.12.2004