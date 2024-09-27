Леонтьев Мирон Степанович
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смерти25.04.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Леонтьев Степан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.06.1928
Рождение ребёнка
28.06.1930
Мать ребёнка: Леонтьева (Малкова) Евлампия Ивановна
Рождение ребёнка
20.07.1931
Дочь: Леонтьева Валентина Мироновна
Мать ребёнка: Леонтьева (Малкова) Евлампия Ивановна
Гидроторф, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.07.1935
Сын: Леонтьев Александр Миронович
Мать ребёнка: Леонтьева (Малкова) Евлампия Ивановна
Бракосочетание
16.12.1938
Рождение ребёнка
08.11.1940
Сын: Леонтьев Виктор Миронович
Мать ребёнка: Леонтьева (Малкова) Евлампия Ивановна
Смерть
25.04.1943