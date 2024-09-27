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Леонтьев Мирон Степанович

Место рождения

Пеля-Хованская, Починковский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1899

Дата смерти

25.04.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Леонтьев Степан

Мать: не указана

Пеля-Хованская, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
02.06.1928

Жена: Леонтьева (Малкова) Евлампия Ивановна

Балахна, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.06.1930

Сын: Леонтьев Борис Миронович

Мать ребёнка: Леонтьева (Малкова) Евлампия Ивановна

Балахна, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.07.1931

Дочь: Леонтьева Валентина Мироновна

Мать ребёнка: Леонтьева (Малкова) Евлампия Ивановна

Гидроторф, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.07.1935

Сын: Леонтьев Александр Миронович

Мать ребёнка: Леонтьева (Малкова) Евлампия Ивановна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
16.12.1938

Жена: Суходолова Дарья Степановна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.11.1940

Сын: Леонтьев Виктор Миронович

Мать ребёнка: Леонтьева (Малкова) Евлампия Ивановна

Смерть
25.04.1943
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

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