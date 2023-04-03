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Крылосов Павел Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.04.1940

Сын: Крылосов Алексей Павлович

Мать ребёнка: Шавлюга Екатерина Григорьевна

Аяз Дуванкульский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крылосов Иван Павлович

Мать ребёнка: Шавлюга Екатерина Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шавлюга Екатерина Григорьевна

Смерть
Неизвестно