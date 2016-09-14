Желнова (Гришина) Надежда Кузьминична
Место рождениядеревня Тешково Кировского района Калужской области
Дата рождения04.02.1932
Дата смерти14.09.2016
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1932
Отец: Гришин Козьма Мартынович
Мать: Гришина Мария Степановна
деревня Тешково Кировского района Калужской области
Рождение ребёнка
03.01.1955
Бракосочетание
02.02.1955
с/с деревня Дуброво Кировского района Калужской области
Рождение ребёнка
09.05.1958
Рождение ребёнка
18.05.1963
Рождение ребёнка
09.03.1965
п. Воротынск Бабынинского района Калужской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
14.09.2016
Похоронена в п. Воротынск Бабынинского района Калужской области