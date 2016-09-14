Желнова (Гришина) Надежда Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желнова (Гришина) Надежда Кузьминична

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Место рождения

деревня Тешково Кировского района Калужской области

Дата рождения

04.02.1932

Дата смерти

14.09.2016

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

Муж

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1932

Отец: Гришин Козьма Мартынович

Мать: Гришина Мария Степановна

деревня Тешково Кировского района Калужской области
Рождение ребёнка
03.01.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Желнов Сергей Васильевич

Бракосочетание
02.02.1955

Муж: Желнов Сергей Васильевич

с/с деревня Дуброво Кировского района Калужской области
Рождение ребёнка
09.05.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Желнов Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
18.05.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Желнов Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
09.03.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Желнов Сергей Васильевич

п. Воротынск Бабынинского района Калужской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Желнов Сергей Васильевич

Смерть
14.09.2016
Похоронена в п. Воротынск Бабынинского района Калужской области
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