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Лузгин Николай Иванович

Место рождения

Тобольская губ., Тюменский уезд, Червишевская вол., Чер. Речка.

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лузгин Иван

Мать: не указана

Тобольская губ., Тюменский уезд, Червишевская вол., Чер. Речка.
Рождение ребёнка
01.02.1959

Сын: Лузгин Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Шахерева Анна Васильевна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лузгин Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Шахерева Анна Васильевна