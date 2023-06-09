Лузгин Николай Иванович
Место рожденияТобольская губ., Тюменский уезд, Червишевская вол., Чер. Речка.
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лузгин Иван
Мать: не указана
Тобольская губ., Тюменский уезд, Червишевская вол., Чер. Речка.
Рождение ребёнка
01.02.1959
Мать ребёнка: Шахерева Анна Васильевна
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шахерева Анна Васильевна