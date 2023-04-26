Лампига (Богданова) Антонина
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1944
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1944
Отец: Богданов Иван Матвеевич
Мать: Боданова Анна
Рождение ребёнка
05.08.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лампига Анатолий Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бабуров Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно