Лампига (Богданова) Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛампига (Богданова) Антонина

Лампига (Богданова) Антонина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1944

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1953 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1944

Отец: Богданов Иван Матвеевич

Мать: Боданова Анна

Рождение ребёнка
05.08.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лампига Анатолий Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабуров Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лампига Анатолий Филиппович

Смерть
Неизвестно