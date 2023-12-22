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Сафиуллин Зуфар Зартдинович

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Место рождения

Басино, Октябрьский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сафиуллин Зартдин

Мать: Сафиуллина Ракиба Мухаматулловна

Басино, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Зуфаровна

Мать ребёнка: не указана

Басино, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафиуллин Шамиль Зуфарович

Мать ребёнка: не указана

Басино, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рафиса Зуфаровна

Мать ребёнка: не указана

Басино, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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