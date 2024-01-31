Мироненко Роман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мироненко Роман

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мироненко Анатолий

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мироненко Роман

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мироненко) Галина

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
20.12.1920

Дочь: Винюкова (Мироненко) Мария

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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