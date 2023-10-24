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Куликов Евгений Владимирович
Куликов Евгений Владимирович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.01.1991
Пол
Мужской
Отец
Куликов Владимир Иванович
1955 г.р.
Мать
Куликова (Тухтабаева) Анисия Анваровна
1955 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1991
Отец:
Куликов Владимир Иванович
Мать:
Куликова Анисия Анваровна
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