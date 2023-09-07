Наливайченко Ульяния Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наливайченко Ульяния Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

1793

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779

Сын: Наливайченко Игнат Афанасьевич

Отец ребёнка: Наливайченко Афанасий Тимофеевич

Валентиновка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Наливайченко Фёдор Афанасьевич

Отец ребёнка: Наливайченко Афанасий Тимофеевич

Валентиновка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Наливайченко Ефимия Афанасьевна

Отец ребёнка: Наливайченко Афанасий Тимофеевич

Валентиновка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наливайченко Афанасий Тимофеевич

Смерть
1793
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