Наливайченко Ульяния Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смерти1793
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Сын: Наливайченко Игнат Афанасьевич
Отец ребёнка: Наливайченко Афанасий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1786
Сын: Наливайченко Фёдор Афанасьевич
Отец ребёнка: Наливайченко Афанасий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Наливайченко Ефимия Афанасьевна
Отец ребёнка: Наливайченко Афанасий Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1793