Ильинова Стефания Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильинова Стефания Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.2015

Пол

Женский

Отец

1988 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.2015

Отец: Ильинов Максим Леонидович

Мать: Ильинова Вера

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