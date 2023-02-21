Романов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.08.2004
Сын: Романов Максим Михайлович
Мать ребёнка: Романова Виктория Анатольевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Романова Виктория Анатольевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романова Дарья Михайловна
Мать ребёнка: Романова Виктория Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно