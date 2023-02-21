Романов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРоманов Михаил

Романов Михаил

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.08.2004

Сын: Романов Максим Михайлович

Мать ребёнка: Романова Виктория Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Гриша Михайлович

Мать ребёнка: Романова Виктория Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романова Дарья Михайловна

Мать ребёнка: Романова Виктория Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Виктория Анатольевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close