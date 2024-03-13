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Styers Benjamin Allen
Styers Benjamin Allen
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1904
Дата смерти
1906
Пол
Мужской
Отец
Styers Stillborn Twin To Thomas
1874 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
СР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец:
Styers Stillborn Twin To Thomas
Мать:
?
Смерть
1906
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