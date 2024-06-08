Sagel (Kraft) Katarina Margareta 1811 — найти родственников по фамилии на Familio
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Sagel (Kraft) Katarina Margareta

Место рождения

Kraft, Saratov, Russia

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Kraft Christoph

Мать: Kraft Anna Christina

Kraft, Saratov, Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Sagel) Susanna Elisabeh

Отец ребёнка: Sagel Jogan Konrad

Kraft, Saratov, Russia
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Sagel Jogan Konrad

Рождение ребёнка
1841

Сын: Sagel Jogan Christian

Отец ребёнка: Sagel Jogan Konrad

Kraft, Saratov, Russia
Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Sagel) Maria Katharina

Отец ребёнка: Sagel Jogan Konrad

Kraft, Saratov, Russia
Смерть
Неизвестно

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