Sagel (Kraft) Katarina Margareta
Место рожденияKraft, Saratov, Russia
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Kraft Christoph
Мать: Kraft Anna Christina
Kraft, Saratov, Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Sagel) Susanna Elisabeh
Отец ребёнка: Sagel Jogan Konrad
Kraft, Saratov, Russia
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Sagel Jogan Konrad
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Sagel Jogan Konrad
Kraft, Saratov, Russia
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Sagel) Maria Katharina
Отец ребёнка: Sagel Jogan Konrad
Kraft, Saratov, Russia
Смерть
Неизвестно