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(Пономарева) Алена
(Пономарева) Алена
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Место рождения
Северск
, ЗАТО Северск, Томская область
Дата рождения
17.06.2007
Пол
Женский
Отец
Пономарев Владислав Владимирович
Мать
Пономарева (Третьякова) Екатерина Юрьевна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.2007
Отец:
Пономарев Владислав Владимирович
Мать:
Пономарева Екатерина Юрьевна
Северск
, ЗАТО Северск, Томская область
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