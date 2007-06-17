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(Пономарева) Алена

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Место рождения

Северск, ЗАТО Северск, Томская область

Дата рождения

17.06.2007

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.2007

Отец: Пономарев Владислав Владимирович

Мать: Пономарева Екатерина Юрьевна

Северск, ЗАТО Северск, Томская область