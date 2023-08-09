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Иван Васильев

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1768 г.р.

Мать

Вычислено 1768 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: Василий Лаврентьев

Мать: Настасья Иванова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
Неизвестно