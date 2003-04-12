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Щапова Яна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.2003

Пол

Женский

Отец

1977 г.р.

Мать

1977 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.2003

Отец: Щапов Михаил Борисович

Мать: Потеряева Анастасия Ивановна