Федоров Яков Борисов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1763
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763
Отец: Федоров Борис Федоров
Мать: не указана
Бракосочетание
После 1791
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Федосья Яковлевна
Мать ребёнка: Богунова 1, Федорова 2 Устинья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1795
Мать ребёнка: Богунова 1, Федорова 2 Устинья Ивановна
Смерть
Неизвестно