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Федоров Яков Борисов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1712 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1757 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: Федоров Борис Федоров

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1791

Жена: Богунова 1, Федорова 2 Устинья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Федосья Яковлевна

Мать ребёнка: Богунова 1, Федорова 2 Устинья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Федоров Дмитрий Яковлев

Мать ребёнка: Богунова 1, Федорова 2 Устинья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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