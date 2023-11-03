Евстратенко (Шведенко) Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евстратенко (Шведенко) Агафья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1912

Дата смерти

18.02.1980

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1912

Отец: Шведенко Герасим Афанасьевич

Мать: Шведенко Татьяна

Рождение ребёнка
15.03.1932

Сын: Евстратенко Николай

Отец ребёнка: Евстратенко Яков

Буда-Кошелево, Буда-Кошелёвский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Евстратенко Яков

Рождение ребёнка
01.05.1937

Дочь: Чаплыгина Нина

Отец ребёнка: Евстратенко Яков

Буда-Кошелево, Буда-Кошелёвский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
23.05.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Евстратенко Яков

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
1948

Дочь: Церуш Светлана

Отец ребёнка: Евстратенко Яков

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Лариса

Отец ребёнка: Евстратенко Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Евстратенко Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евстратенко Евгений

Отец ребёнка: Евстратенко Яков

Смерть
18.02.1980
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