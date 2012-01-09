Костевич Иван Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костевич Иван Владимирович

Место рождения

деревня Подгаи, Витебская область

Дата рождения

13.04.1933

Дата смерти

09.01.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Подгаи, Витебская область
Рождение ребёнка
04.04.1969

Дочь: Барковская Елена Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Сортавала, Сортавальский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
09.01.2012
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