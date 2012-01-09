Костевич Иван Владимирович
Место рождениядеревня Подгаи, Витебская область
Дата рождения13.04.1933
Дата смерти09.01.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Подгаи, Витебская область
Рождение ребёнка
04.04.1969
Дочь: Барковская Елена Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Сортавала, Сортавальский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
09.01.2012