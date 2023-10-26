Абрамов Андрей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.01.2012
Дочь: Абрамова Вероника Андреевна
Мать ребёнка: Хвостова Таисия Андреевна
Рождение ребёнка
15.01.2014
Дочь: Абрамова Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Хвостова Таисия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно