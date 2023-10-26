Абрамов Андрей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамов Андрей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.?

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.01.2012

Дочь: Абрамова Вероника Андреевна

Мать ребёнка: Хвостова Таисия Андреевна

Рождение ребёнка
15.01.2014

Дочь: Абрамова Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Хвостова Таисия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хвостова Таисия Андреевна

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