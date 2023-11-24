Евлампиев Иван Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1881
Дата смерти19.12.1951
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.12.1913
Дочь: Бурмистрова Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Евлампиева Анна Павловна
Хитрово, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евлампиева Анна Павловна
Смерть
19.12.1951
Софрино, Пушкинский муниципальный район, Московская область