Евлампиев Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвлампиев Иван Степанович

Евлампиев Иван Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1881

Дата смерти

19.12.1951

Пол

Мужской

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1913

Дочь: Бурмистрова Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Евлампиева Анна Павловна

Хитрово, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евлампиева Анна Павловна

Смерть
19.12.1951
Софрино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close