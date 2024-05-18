Морозов Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозов Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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1932 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Морозова Аграфена Федоровна

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Морозова Аграфена Федоровна

Рождение ребёнка
01.04.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Морозова Аграфена Федоровна

Рождение ребёнка
01.04.1932

Сын: Морозов Иван Петрович

Мать ребёнка: Морозова Аграфена Федоровна

Каспийск, город Каспийск, Республика Дагестан
Смерть
Неизвестно

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