Кузьмин Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузьмин Иван Петрович

Кузьмин Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1874 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузьмин Петр

Мать: Кузьмина Анна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close