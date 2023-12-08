Мухамодеева Элеонора Равкатовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1979
Рождение ребёнка
16.07.1996
Сын: Балашов Максим Алексеевич
Отец ребёнка: Балашов Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
26.05.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Балашов Алексей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно