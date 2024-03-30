Бондаренко Фома Афанасиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондаренко Фома Афанасиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.11.1891

Дочь: Бондаренко Варвара Фомина

Мать ребёнка: Бондаренко София Маркова

Рождение ребёнка
29.06.1894

Сын: Бондаренко Петр Фомин

Мать ребёнка: Бондаренко София Маркова

Рождение ребёнка
29.08.1897

Сын: Бондаренко Адриан Фомин

Мать ребёнка: Бондаренко София Маркова

Рождение ребёнка
04.06.1900

Дочь: Бондаренко Мария Фомина

Мать ребёнка: Бондаренко София Маркова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бондаренко София Маркова

Смерть
Неизвестно
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