Бондаренко Фома Афанасиев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.11.1891
Дочь: Бондаренко Варвара Фомина
Мать ребёнка: Бондаренко София Маркова
Рождение ребёнка
29.06.1894
Мать ребёнка: Бондаренко София Маркова
Рождение ребёнка
29.08.1897
Мать ребёнка: Бондаренко София Маркова
Рождение ребёнка
04.06.1900
Дочь: Бондаренко Мария Фомина
Мать ребёнка: Бондаренко София Маркова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бондаренко София Маркова
Смерть
Неизвестно