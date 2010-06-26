Соколова мария сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова мария сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1979 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.2010

Отец: не указан

Мать: Соколова ирина викторовна