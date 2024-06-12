Еркоев Михаил Мартынович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еркоев Михаил Мартынович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Еркоев Мартын

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Еркоев Андрей Михайлови

Мать ребёнка: Еркоева Александра Евдокимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Еркоев Осип Михайлович

Мать ребёнка: Еркоева Александра Евдокимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Еркоева Александра Евдокимовна

Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Еркоев Иван Михайлович

Мать ребёнка: Еркоева Александра Евдокимовна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Еркоев Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Еркоева Александра Евдокимовна

Смерть
Неизвестно

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