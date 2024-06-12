Еркоев Михаил Мартынович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Еркоев Мартын
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Еркоева Александра Евдокимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Еркоева Александра Евдокимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1883
Мать ребёнка: Еркоева Александра Евдокимовна
Рождение ребёнка
1890
Сын: Еркоев Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Еркоева Александра Евдокимовна
Смерть
Неизвестно